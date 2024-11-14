Росія змінила тактику штурмів на Времівському напрямку

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що у зоні їхньої відповідальності ситуація доволі напружена. За його словами, Росія продовжує бити ракетами та дронами по населених пунктах та українських позиціях.

24 Канал пише з посиланням на заяву речника в ефірі телемарафону, що щодоби ворог випускає до 350 дронів-камікадзе, близько 300 разів стріляє з артилерії.

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Що відбувається на Запоріжжі

Щодня в нас є і ракетні удари, і удари авіаційні із застосуванням керованих авіаційних бомб та некерованих авіаційних ракет. А також в нас тривають штурми на деяких напрямках, зокрема, на Времівському, Оріхівському та Придніпровському, де ворог намагається взяти під контроль острівну зону Дніпра,

– розповів речник.

Владислав Волошин уточнив, що наразі Росія проводить штурмові дії на Веремівському напрямку.

"Ворог йде в декілька хвиль, та це вже не так звані м****і штурми… Ворог декілька місяців готував на полігонах ці штурмові групи на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей", – розповів речник.

За його словами, ворог спочатку декілька днів поспіль у штурмах застосовував бронетехніку, щоб підтримати дії штурмової піхоти. Зараз техніку Росія використовує, щоб підвести якомога ближче до наших позицій цю групу штурмової піхоти.

Далі російська піхота десантує та намагається вклинитися, захопити одну-дві траншеї. Після чого йдуть групи закріплення.

Речник Владислав Волошин зауважив, що до цих штурмів ворог поставився більш серйозно, ніж до м'ясних штурмів, які були на інших напрямках фронту.