На Запоріжжі окупанти розробили план втечі колаборантів до Криму, – ЦНС

Окупанти розробили план евакуації посадовців ворожої адміністрації та їх родичів з тимчасово захопленої Василівки, що у Запорізькій області.

Як повідомили у Центрі національного спротиву, відповідно до плану, колаборанти разом зі своїми родинами повинні будуть втекти в Крим за 2 години до відступу російських військових.

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Росіяни сподіваються заспокоїти зрадників, оскільки вони мають панічні настрої.

Але і в Криму не так спокійно

Варто зазначити, що окупаційні адміністрації в Криму також формують плани евакуації, зокрема перелік працівників та їх родин, які підлягають першочерговій евакуації. Деякі міста вже затвердили свої плани.

Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що "Росія тут навсєгда", як заявляє місцева пропаганда. Насправді ж ворог не має наміру залишатись в Україні надовго. Проте, вони продовжують мародерство та експлуатацію українських промислових потужностей на захоплених територіях.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що російські окупанти почали масово тікати з Донецької та Луганської областей, очевидно, очікуючи на контрнаступ ЗСУ. 11 березня на виїзді з окупованих областей спостерігали величезні черги.

Він також наголосив, що колаборанти відчувають, що найближчим часом там може бути спекотно та гаряче. Варто нагадати, що ще у листопаді 2022 року на окупованій території Запорізької області почалися дивні рухи. Частина колаборантів тікала з Пологів та Михайлівки до Маріуполя на Донеччині. Але масового переміщення військових не було.