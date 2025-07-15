У Запоріжжі пролунали вибухи, тривога триває вже 13 годин: на місто продовжують летіти "Шахеди"

Росія продовжує завдавати ударів "Шахедами" по Запоріжжю. Повітряна тривога в місті триває вже понад 13 годин.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на секретаря Запорізької міської ради Регіну Харченко.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Харченко зазначила, що повітряна тривога у Запоріжжі триває уже 13 годин.

З 19:35 (14 липня – 24 Канал) до нас летять ворожі ударні дрони. Внаслідок влучань сталось кілька пожеж, але наші рятувальники вчасно приборкали вогонь. Є пошкодження ангару та адміністративної будівлі одного з обʼєктів. На щастя, постраждалих немає,

– ідеться в повідомленні.

Секретар міськради також наголосила, що на місто знову летять російські "Шахеди". У зв'язку із цим вона закликала усіх перебувати у безпечних місцях, а не перебувати на вулиці.

Зауважимо, що о 08:50 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в місті працює ППО. Він також додав, що 1 ворожий БпЛА рухається в напрямку Шевченківського та Комунарського районів.

Вже о 9:05 він заявив, що над територією Запоріжжя ворожі ударні БпЛА не фіксуються.