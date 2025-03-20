У Запоріжжі – вибухи: працює ППО

Росія атакує Запоріжжя та область ударними безпілотними літальними апаратами увечері 20 березня. Внаслідок цього у регіоні чути вибухи, пов'язані з роботою ППО

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи у Запоріжжі

Повітряну тривогу на території усієї Запорізької області оголосили близько 19:57. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників для регіону. Незадовго після цього з'явилася інформація про вибухи, пов'язані з роботою сил ППО.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– ідеться у повідомленні.

Оновлено. О 21:37 вибухи пролунали повторно. За кілька хвилин гучно було втретє. До цього повідомляли про активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування керованих авіаційних бомб.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, відсьогодні на території Запорізької області запровадили розподіл повітряних тривог. Якщо системи спостереження та Сили оборони фіксуватимуть ворожу загрозу для прифронтових населених пунктів, то у Запоріжжі сирена не лунатиме.