На Запоріжжі – вибухи: працює ППО

У ніч на 28 квітня Росія атакує Україну дронами. Зокрема, вибухи чули в Запорізькій області.

Про те, що ворог обстрілює безпілотниками регіон повідомив у мережі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує 24 Канал.

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Ворог атакує Запоріжжя

Ще пізно ввечері 27 квітня ворог запустив по території України "Шахеди". У Запорізькій області повітряну тривогу оголосили вже 28 квітня, о 02:12. Буквально через 15 хвилин глава ОВА повідомив про вибухи.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– зазначив Іван Федоров.

Він не уточнив, чим саме росіяни обстрілюють область. Однак перед цим у Повітряних силах інформували, що декілька груп "Шахедів" через Ізюм рухалися на Запоріжжя. Про наслідки атаки також поки невідомо.

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