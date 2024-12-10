У Запоріжжі внаслідок атаки по середмістю зруйнована приватна клініка: є жертви та постраждалі
Ворог ударив балістикою по Запоріжжю вдень 10 грудня. На жаль, дуже швидко стало відомо про поранених, і їхня кількість тільки зростає. А згодом повідомили і про загиблих. 24 Канал збирає інформацію про це.
Окупанти вгатили по центру міста балістикою вдень. Тип ракет ще не відомий, імовірно, їх запускали з Таганрога.
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Скільки загиблих і поранених у Запоріжжі 10 грудня
На 16:39 10 грудня відомо про 14 поранених і 3 загиблих. Один із поранених у важкому стані, серед постраждалих – двоє лікарів.
Постраждалі та загиблі внаслідок атаки / Фото Запорізька ОВА
"Щонайменше четверо поранених, зруйнована приватна клініка та пошкоджені розташовані поруч будівлі – це наслідки ворожого удару по Запоріжжю. Наразі на місці влучання працюють медики, співробітники поліції та ДСНС", – повідомили в ОВА о 15:44.
Руйнування в Запоріжжі 10 грудня / Фото Запорізька ОВА
Іван Федоров також записав коротке відео, в якому розповів, що удар припав по цивільній інфраструктурі в самому центрі міста.
На жаль, досить швидко стало відомо про загиблих і людей під завалами.
Рятувальники шукають людей під завалами зруйнованої російською ракетою клініки. На місці удару працюють усі служби,
– сказано в повідомленні.
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Фото нижче можна вважати метафорою всієї війни Росії проти України.
На фото та відео добре помітно, що будівлі перетворилися на купу бетону. Рятувальники та правоохоронці ходять по кондиціонерах, які ще зранку висіли на стінах. А особливо цинічним є те, що бізнес-центр, куди влучив ворог, нещодавно відкрили. Про це свідчить напис на одній зі світлин – "Бізнес-центр відкрито!"
Те, що відкриває Україна, закриває ракетами Росія. Україна лікує – Росія вбиває. Україна рятує – Росія вбиває. Україна творить – Росія нищить. Росія має відповісти, і відплата буде!