У Запоріжжі взяли під варту "Принца" із санкційного списку РНБО

27 травня 2021 , 07:34
Читать новость на русском

Джерело:

МВС України

У Запоріжжі 26 травня суд взяв під варту "злодія у законі" на прізвисько "Принц". Раніше зловмисник потрапив у санкційний список Ради нацбезпеки та оборони.

Зловмисника підозрюють у незаконному обігу наркотиків та протиправному поводженні зі зброєю. Суд взяв його під варту на 60 діб.

Читайте також Забрав гроші закривавленими руками: у Києві грабіжник поранився розбивши скло – фото

"Злодій у законі", який перебуває у санкційному списку РНБО, обвинувачується у скоєнні злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, та у незаконному поводженні зі зброєю. У залі суду його взяли під варту терміном на 60 діб,
– мовиться у повідомленні.


Суд взяв під варту злодія у законі

Що відомо про "Принца"

"Принц", справжнє ім'я якого Паата Чхартишвілі, контролював криміналітет Запоріжжя, Кривого Рогу та усією території до Бердянська. В основному він займався "відкатами" з місцевих заводів, звідки добувають цінні метали, та "кришував" місцевих бізнесменів.

Родом злочинець з Тбілісі. Кримінальний світ "коронував" його у 1990 році.
Джерело: сайт Кривого Рогу

Санкції РНБО проти кримінальних авторитетів та "злодіїв у законі"

Рекомендуємо Після санкцій РНБО: 10 кримінальних авторитетів видворили з України

Автор: Софія Мінджоса