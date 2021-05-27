У Запоріжжі взяли під варту "Принца" із санкційного списку РНБО

У Запоріжжі 26 травня суд взяв під варту "злодія у законі" на прізвисько "Принц". Раніше зловмисник потрапив у санкційний список Ради нацбезпеки та оборони.

Зловмисника підозрюють у незаконному обігу наркотиків та протиправному поводженні зі зброєю. Суд взяв його під варту на 60 діб.

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"Злодій у законі", який перебуває у санкційному списку РНБО, обвинувачується у скоєнні злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, та у незаконному поводженні зі зброєю. У залі суду його взяли під варту терміном на 60 діб,

– мовиться у повідомленні.



Суд взяв під варту злодія у законі

Що відомо про "Принца" "Принц", справжнє ім'я якого Паата Чхартишвілі, контролював криміналітет Запоріжжя, Кривого Рогу та усією території до Бердянська. В основному він займався "відкатами" з місцевих заводів, звідки добувають цінні метали, та "кришував" місцевих бізнесменів.



Родом злочинець з Тбілісі. Кримінальний світ "коронував" його у 1990 році.

Джерело: "Принц", справжнє ім'я якого Паата Чхартишвілі, контролював криміналітет Запоріжжя, Кривого Рогу та усією території до Бердянська. В основному він займався "відкатами" з місцевих заводів, звідки добувають цінні метали, та "кришував" місцевих бізнесменів.Родом злочинець з Тбілісі. Кримінальний світ "коронував" його у 1990 році.Джерело: сайт Кривого Рогу

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