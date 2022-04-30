На Запоріжжі заборонили рух через Кам'яньске на Василівку

Із Запоріжжя заборонили рух транспорту через Кам'янське в напрямку на Василівку. Рішення пов'язане із безпековою ситуацією, що склалася на маршруті гуманітарного коридору.

Про відкриття гумкоридору повідомлять додатково

Рішення заборонити рух через Кам'янське на Василівку прийняло військового командування Сил оборони Запоріжжя.

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Згідно з рішенням військового командування Сил оборони Запоріжжя, зважаючи на безпекову ситуацію, що склалась на маршруті гуманітарного коридору, рух із Запоріжжя через Кам'янське на Василівку наразі заборонений,

– повідомили в Запорізькій ОВА.

Там зауважили, що про відкриття гуманітарного коридору буде повідомлено додатково. Також мешканців Запорізької області просять з розумінням поставитися до ситуації, яка склалася.

Яка ситуація на Запоріжжі

Російські військові тимчасово окупували деякі частини Запорізької області, зокрема міста Бердянськ і Мелітополь. Через окупантів Україна тимчасово втратила вихід до Азовського моря.

У Генштабі ЗСУ 30-го квітня повідомили, що агресор не припиняє обстрілювати підрозділи українських військ на Запорізькому напрямку.

Також збройні сили Росії гатять по цивільних на Запоріжжі, внаслідок чого, на жаль, є загиблі. Ворог обстріляв відразу декілька громад.

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