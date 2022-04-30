У Запоріжжі задля безпеки поліція посилено перевіряє громадян: просять поставитися із розумінням

У Запорізькій області триває гаряче протистояння з російськими загарбниками. Правоохоронці роблять все можливе, щоб затримати їхніх посібників на підконтрольній Україні території.

У Запоріжжі російські окупанти можуть готувати провокації та інші злочинні дії. Також в місті можуть бути інформатори та коригувальники ворожого вогню.

Читайте також Можуть викрасти авто в цивільних і розстріляти блокпости, – Гайдай про провокації з формою

Посилена перевірка громадян

Мешканців Запоріжжя попереджають про те, що поліція перевіряє громадян у посиленому режимі. Усіх просять поставитися до цих заходів з розумінням – вони спрямовані у першу чергу на те, щоб забезпечити безпеку громадян, адже ворог готовий піти на будь-які злочини.

Ситуація на Запоріжжі: коротко

Рух через населені пункти Кам'янське та Василівка наразі заборонений. На такий крок військове командування Сил оборони Запоріжжя пішло задля того, щоб гарантувати безпеку маршруту, через який пролягає гуманітарний коридор.

З 1 травня у тимчасово окупованому Мелітополі ворог збирається ввести в обіг рублі. Плани окупантів у цьому напрямку далекоглядні: росіяни навіть збираються відкрити відділення свого банку та запровадити у місті власну безготівкову систему. Деякі колишні працівнки банків у Мелітополі погодилися співпрацювати з росіянами.

Мер окупованого Енергодара Дмитро Орлов був змушений виїхати до Запоріжжя. Звідти він буде намагатися забезпечити роботу свого населеного пунтку. Місто перебуває в окупації два місяці, росіяни тероризують комунальників та працівників освіти, а також усіляко намагаються зламати спротив населення.

Пентагон повідомив про те, що частина російських військ, які брали участь у блокаді Маріуполя, вирушили у бік Запорізької області. Може йтися про те, що ворогу не вистачає сил для втримання контролю на окупованих територіях.

Дивіться також – в Росії закінчуються високоточні ракети: що це означає