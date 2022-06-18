На Запоріжжі зафіксували збільшення колон техніки росіян та нові фортифікаційні споруди

Українські захисники продовжують відвойовувати наші землі. Так, у Запорізькій області ЗСУ відсувають лінію зіткнення. Водночас окупанти почали переміщатися та збільшили кількість техніки в регіоні.

Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, почався рух російських військових в окупованих територіях на Запоріжжі.

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Він каже, що окупанти почали переміщуватися. зокрема, повідомляють, що з Криму вони притягли потяг, який має 9 критих вагонів з боєприпасами та цистернами з паливом.

Рухається ворожа техніка біля Василівки та Мелітополя, між містами їздять вантажівки та камази з якимось вантажем. Розвідка пише, що протягом години може проїхати 10 – 20 автомобілів. Невідомо, що там, можливо, солдати, можливо боєприпаси,

– припускає кореспондент.

Також з окупованого Криму до Мелітополя прямує кілька автомобільних колон, зокрема і автоцистерни, вантажівки та військова техніка. "Мабуть, підтягують резерви", – вважає журналіст.

В районі Кінського Роздору на Запоріжжі окупанти копають фортифікаційні споруди. Туди також прослідувала важка техніка, зокрема близько 30 одиниць техніки з російськими військовими.

"Але поки важко сказати, готуються окупанти до наступу чи оборони", – додав кореспондент.

Ситуація на Запоріжжі

Напередодні місцева влада Запоріжжя повідомила, що на цьому напрямку по всій лінії фронту відбуваються періодичні артилерійські та мінометні дуелі.

Наші воїни продовжують нищити живу силу і техніку противника . Протягом минулої доби, 17 червня, захисники ліквідували на Запоріжжі 16 окупантів, ще 18 – поранили. Окрім того, ЗСУ знищили ворожий танк, "Град", протитанкову гармату, дві бойові броньовані машини, два міномети тощо.

. Протягом минулої доби, 17 червня, захисники ліквідували на Запоріжжі 16 окупантів, ще 18 – поранили. Окрім того, ЗСУ знищили ворожий танк, "Град", протитанкову гармату, дві бойові броньовані машини, два міномети тощо. Також з гуртожитка на Запоріжжі, що вважається "штабом" окупантів, дезертували 60 росіян. Про те, що загарбники хочуть втекти з України свідчать і перехоплені розмови СБУ.

Водночас мелітопольці почали труїти росіян, які викрадають українську сільськогосподарську продукцію, зокрема славнозвісну мелітопольську черешню. Місцеві фермери додають до врожаю смертоносні "бонуси".

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