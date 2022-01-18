У Запоріжжі жінка залишила немовля у знайомого: дитина померла

У Запоріжжі 29-річна мати залишила 4-місячну дитину у знайомого. Дитина перебувала в антисанітарних умовах та мала ознаки поганого харчування. врятувати маля не вдалось.

Швидку допомогу у квартиру на вулиці Патріотичній для дитини викликав знайомий матері. Немовля померло під час того, як медики намагались його реанімувати.

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Дівчинку погано доглядали

Лікарі швидкої звернулись до поліції і повідомили, що дівчинка померла через неналежний догляд. На місце прибула слідчо-оперативна група.

Правоохоронці побачили, що в квартирі – повний безлад та антисанітарія, елементарні гігієнічні норми були недотримані.

Матір'ю дитина є місцева жителька

Матір'ю дитини є 29-річна місцева жителька. У минулому році її притягували до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотиків. 17 січня вона залишила немовля на свого 36-річного знайомого. Зараз поліція розшукує жінку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Санкція за статтею передбачає обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Дитину залишили в антисанітарних умовах / Фото Нацполіції

Поліція відкрила кримінальне провадження / Фото Нацполіції

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