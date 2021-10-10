На Запоріжжі знайшли мертвим колись одного з найбагатших бізнесменів України Куценка, – ЗМІ

У місті Мелітополь Запорізької області знайшли мертвим бізнесмена та власника торгової марки "Молочна ріка" Євгена Куценка. Про це повідомили низка місцевих ЗМІ.

Куценко раніше входив до другої сотні найбагатших людей України. Тепер же він начебто вкоротив собі віку. Щонайменше, так пишуть кілька видань із посиланням на поліцію (як-от Vgorode або "Факти").

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У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена Євгена Куценка

Євген Куценко помер на 54 році життя 8 жовтня. Про це написали у кількох мелітопольських виданнях. Все сталося у Мелітополі Запорізької області, відомий бізнесмен начебто вкоротив собі віку.

У "Depo.Запорожье" зазначили, що в поліції цю інформацію підтвердили.

Також у добовому зведенні швидкої допомоги є відомості про 53-річного чоловіка, який повісився у Мелітополі на вулиці 50-річчя Перемоги.

Що відомо про померлого Куценка

Євген Куценко – відомий бізнесмен, керівник "Молочно-жирового комбінату "Південний" і власник торгової марки "Молочна ріка".

Журнал "Фокус" у 2010 році оцінив статки подружжя Євгена та Ольги Куценків у 38 мільйонів доларів, розмістивши їх на 137 місці серед 200 найбагатших людей України.

Родина якийсь час контролювала великий харчовий концерн "Олком", але після 2013 року, коли почався процес розлучення, бізнес довелося розділити.

Також останнім часом у чоловіка справи йшли начебто не дуже добре, як написали у "РИА Мелитополь". Працівників заводу Куценко нібито почали звільняти, а саме підприємство опинилося на межі закриття.

у 2014 році вже були розмови про спробу самогубства з боку Куценка на тлі проблем у бізнесі. Та чоловік тоді заявляв, що випадково вистрелив собі в голову з травмата.

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