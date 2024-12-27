Ліквідовано не лише трьох командирів: в ЗСУ розповіли, які втрати Росії на Запорізькому напрямку

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Стало відомо, що окрім трьох командирів, на Запорізькому напрямку вдалося ліквідувати 150 російських військових.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в етері телемарафону. Це суттєво зменшило чисельність противника, який продовжує намагатися воювати проти України.

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Які втрати Росії на Запорізькому напрямку

Волошин розповів, що на Запорізькому напрямку, окрім трьох командирів Росії, вдалося ліквідувати ще 150 російських військових.

Ми ще не сказали про решту 150 (людей, – 24 Канал) втрат серед ворожих військ. На 150 осіб поменшала кількість тих, хто намагатиметься воювати проти України,

– повідомив він.

Речник додав, що також було знищено кілька ворожих бронемашин, пошкоджено 3 танки. Волошин зазначив, що Сили оборони докладають максимум зусиль задля ліквідації окупаційних військ та їх командування.

Нагадаємо, що Силам оборони вдалося ліквідувати трьох російських капітанів під час операції на Запоріжжі за допомогою HIMARS і дронів. Операцію провели за участю ГУР, СБУ, Сил безпілотних систем ЗСУ та оперативного угруповання "Таврія".