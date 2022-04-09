На Запоріжжі ЗСУ знищили російську станцію РЕБ та 4 гаубиці

ЗСУ знищили російську станцію радіоелектронної боротьби та пошкодили 4 ворожі гаубиці. Сталося це на Запоріжжі.

Також українські військові ліквідували 6 окупантів. Про це повідомили 9 квітня.

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Втрати ворога на Запоріжжі за добу 8 квітня

особового складу – знищено 5 осіб, поранено 1 особу;

танків – знищено 1;

бойових броньованих машин – знищено 4;

станцій радіо електронної боротьби – знищено 1;

автомобільної техніки – знищено 7;

гаубиць Д-30 калібру 122 міліметри – пошкоджено 4.

Крім того, ППО над Запоріжжям перехоплена та знищила 1 крилату ракету ворога.

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