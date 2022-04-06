На Запоріжжі ЗСУ знищили РСЗВ, танк і 12 росіян
6 квітня 2022 , 23:03Читать новость на русском
Джерело:Сили оборони Запорізького краю
На Запорізькому напрямку ситуація залишається напружено, але перебуває під контролем ЗСУ. Наші герої зуміли ще трішки послабити ворога.
Впродовж доби суттєвих змін у розташуванні сил на Запоріжжі не змінилося. Втім, деякі правки розміри противника наші захисники таки внесли.
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Втрати ворога на Запоріжжі
Майстерні воїни ЗСУ ліквідували 12 російських окупантів, знищили танк та 4 броньовані машини. Також ЗСУ спалили 1 ворожу систему реактивного залпового вогню та автомобіль.
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