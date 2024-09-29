Налякана, але неушкоджена: у Запоріжжі зі зруйнованої багатоповерхівки врятували кішку
Джерело:Суспільне
Унаслідок атаки у Запоріжжі під завалами опинилася молода пара разом з домашніми улюбленцями. Нині вдалося врятувати кішку, яка пережила жахливий стрес.
Молоду пару врятували раніше, а от на пошуки домашньої улюблениці рятувальники витратили час. Про це повідомляє Суспільне.
Важливо Наймасованіший авіаудар по Запоріжжю: є багато постраждалих, серед яких – діти
У Запоріжжі з-під завалів врятували кішку
Зранку 29 вересня ворог завдав наймасованішого авіаудару по Запоріжжю, запустивши 13 керованих авіабомб. Одна з КАБів влучила у багатоповерхівку, частково зруйнувавши будівлю.
Під завалами опинилася молода пара – Вероніка та Артем. Разом з ними страшний ранок пережили і їхні домашні улюбленці – кішка Меган та собака.
Прокинулися після першого вибуху і пішли до коридору сиділи. Бачимо стіни на нас летять. Ми швидко взяли сумку, якісь речі, почали шукати тварин. Тварини забилися під ліжка. Найстрашніше те, що ми лишалися заблоковані й ти не можеш вийти. Квартири немає просто,
– розповіла Вероніка.
Рятувальники врятували чоловіка та жінку, а також допомогли деблокувати тварин. Собаку звільнили раніше. Нині Вероніка крізь сльози жартує, що він – "десантник", адже рятувальники його спускали з другого поверху.
Нині з твариною все добре і його відвезли до рідних. Пара ж повернулася на пошуки кішки.
Кішку врятували зі зруйнованого будинку: дивіться відео
На щастя, домашня улюблениця фізично не постраждала, але дуже налякана. Кішка на прізвисько Меган постійно шипить та нявкає.
Ми нашу кішку взагалі знайшли на Хортиці й забрали, їй три роки,
– пригадала Вероніка.
Вона додала, що Меган просто прийшла до них на руки, сіла і так вона знайшла нову сім'ю.
Врятована кішка Меган / Фото Суспільне
Станом на зараз у Запоріжжі 16 постраждалих унаслідок обстрілу. Серед потерпілих двоє дітей – 17-річний хлопець та 8-річна дівчинка.