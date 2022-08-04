Окупанти завдали удару по Запоріжжю: ракета влучила в об'єкт інфраструктури, є постраждалий
Джерело:Анатолій Куртєв
росіяни вдарили по околицях одного з районів міста у Запорізькій області – зафіксовано два "прильоти".
росіяни ракетами обстріляли Запоріжжя
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що вибухи пролунали під час повітряної тривоги.
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Cьогодні, близько 3.30 ранку, під час повітряної тривоги, ворог вдарив по околицях одного з районів міста. Зафіксовано два "прильоти",
– повідомив Анатолій Куртєв .
Руйнувань зазнала багатоповерхівка та декілька приватних будинків.
Чиновник закликав містян не ігнорувати сповіщення про повітряну небезпеку та обов'язково йти до безпечних місць.
Наслідки обстрілу
Олександр Старух – голова Запорізької ОВА повідомив, що одна ракета поцілила поблизу автомобільної траси в району села Вільноандріївка. Постраждалих немає.
Ракетного обстрілу зазнав об'єкт інфраструктури в Заводському районі обласного центру – зафіксовано два прильоти,
– зазначив Олександр Старух.
Водночас внаслідок обстрілу Заводського району є постраждалий, який отримав поранення від осколків скла. За даними ОВА, він у задовільному стані.
Хронологія атаки росіян цієї ночі:
- Близько 4 години ночі окупант завдав удару по складах агрофірмі в Тернуватскій громаді. Постраждалих немає.
- В 02:10 було обстріляне село Новоіванівка Комишуваської громади. Постраждалих немає. Руйнувань зазнали житлові будинки. Зруйновано зерносховище.
Ворог продовжує цинічно знищувати об'єкти цивільної інфраструктури області, видаючи їх за військові цілі,
– наголосив Старух.
окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у селі Запоріжжі / Фото Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу / Фото Запорізька ОВА
Внаслідок обстрілу пошкоджено зерносховище / Фото Запорізька ОВА
Головне про ситуацію на Запоріжжі
Запорізька область частково перебуває під російською окупацією. На початок червня регіон захопили майже на 60%.
Зауважимо, що під контролем окупантів перебуває і Запорізька АЕС – окрім ядерного шантажу, ворог використовує Запорізьку АЕС для атаки по підконтрольних Україні територіях. Це теж, звісно, роблять навмисно, бо розуміють, що ЗСУ не зможуть стріляти у відповідь. Тож, АЕС стала для окупантів своєрідним щитом.
До Запоріжжя росіяни стягують техніку та підсилення особового складу. Так, наприкінці липня до Запоріжжя прибули понад 60 "бурятських козаків".
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