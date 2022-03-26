У Запоріжжя почали прибувати автобуси з маріупольцями, які дві доби блокувалися окупантами

У Запоріжжі почали прибувати евакуаційні автобуси з жителями Маріуполя. Попри домовленості, окупанти дві доби блокували їх на блокпостах.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко. Він зауважив, що автобуси вже доїжджають до Запоріжжя.

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У Запоріжжя почали прибувати автобуси з маріупольцями

За його словами, понад 4 000 маріупольців були змушені практично жити у полі, бо орки порушили домовленості й тримали їх на блокпостах.

Втім, людям вдалося вирватися, й зараз вони вже на підконтрольній Україні території.

Маріупольці з евакуаційної колони, яка дві доби блокувалась окупантами, вже прибувають до Запоріжжя,

– написав Тимошенко.

Він подякував волонтерам, які годували і допомагали людям, а також водіям, які вже третю добу за кермом.

Тимошенко підкреслив, що автобуси вже доїжджають до Запоріжжя, де всім евакуйованим буде надано необхідну допомогу.

Дивіться відео:

Слід зауважити, у Маріуполі ситуація залишається складною. Російські окупанти продовжують руйнувати місто за допомогою усіх видів озброєнь.

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