У Запоріжжя прибула спеціальна машина радіохімічної розвідки важкого типу

У Запоріжжя приїхала спеціальна машина радіохімічної розвідки важкого типу СМРХР-В. Її використовуватимуть з іншими суб'єктами моніторингу довкілля.

Голова ДСНС переконаний, що цей автомобіль допоможе у контролі прилеглих територій до Запорізької АЕС, у бік якої стріляють росіяни. Зараз на станції найвищий рівень загрози.

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Що відомо про машину радіохімічної розвідки СМРХР-В

Автомобіль оснащений найсучаснішими приладами, необхідними для проведення оперативного аналізу радіаційної та хімічної розвідки у радіусі 10 кілометрів, засобами для забору проб та ідентифікації невідомих хімічних сполук, а також засобами індивідуального захисту та системою супутникового зв’язку із забезпеченням підключення до високошвидкісного інтернету Starlink.

У Запоріжжя приїхала СМРХР-В: фото ДСНС

Для забезпечення посиленого спостереження за радіаційною та хімічною ситуацією автомобіль використовується у взаємодії із іншими суб'єктами моніторингу довкілля,

– мовиться у повідомленні.

На ЗАЕС найвищий рівень загрози

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що зараз на Запорізькій АЕС найвищий рівень загрози. Україна готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій на атомній електростанції.

Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що у випадку аварії на ЗАЕС потрібно буде евакуювати 275 тисяч людей з 50-кілометрової зони. Це мешканці Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

Наразі окупанти продовжують влаштовувати провокації та обстрілювати територію станції. Вже відомо, що один з артилерійських ударів росіян пошкодив перший блок помпової станції Цеху теплових та підземних комунікацій. Ще один "приліт" призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС.

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