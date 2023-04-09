Смертельний удар по Запоріжжю: як рятувальники діставали з-під завалів жінку – моторошні кадри
Джерело:Сергій Крук
Вночі 9 квітня російські загарбники жорстоко вдарили по Запоріжжю. Внаслідок цього рятувальникам довелося діставати з-під завалів постраждалу жінку.
На щастя, жінку вдалося врятували. Наразі її госпіталізували до лікарні.
До теми Окупанти вдарили ракетами по приватному сектору в Запоріжжі: загинув батько з 11-річною донькою
Як рятувальники діставали з-під завалів жінку у Запоріжжі
Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю знищено приватний будинок – загинули дві особи, з них – 11-річна дівчинка.
Глава ДСНС Сергій Крук оприлюднив відео, на якому можна побачити, як рятувальникам вдалось врятувати з-під завалів жінку. Наразі її направлено до медичного закладу.
Рятувальники дістали жінку з-під завалів: дивіться відео
Правоохоронці розповіли, що з-під завалів рятувальники дістали 46-річну жінку – вона у тяжкому стані.
До речі, Крук наголосив, що пошуково-рятувальні роботи вже завершені.
Нічний обстріл Запоріжжя: все, що відомо
- 9 квітня окупанти вдарили двома ракетами С-300 по житловому сектору Запоріжжя. Внаслідок влучань в одному з приватних будинків загинули дитина та її батько, матір отримала тяжкі поранення.
- Перший ракетний удар відбувся о 01:47, менше ніж за хвилину неподалік вдарила ще одна ракета.
- Влучання спричинили руйнування та пожежу в одному з будинків, вибуховою хвилею пошкоджені довколишні оселі.
- Під час пошуково-рятувальних робіт були виявлені тіла загиблих 50-річного чоловіка та його 11-річної доньки. З-під завалів рятувальники дістали 46-річну матір. Жінку в тяжкому стані госпіталізовано.
Наслідки прильоту у Запоріжжі / фото поліції