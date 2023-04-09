Смертельний удар по Запоріжжю: як рятувальники діставали з-під завалів жінку – моторошні кадри

9 квітня 2023, 10:54
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Джерело:

Сергій Крук

Вночі 9 квітня російські загарбники жорстоко вдарили по Запоріжжю. Внаслідок цього рятувальникам довелося діставати з-під завалів постраждалу жінку.

На щастя, жінку вдалося врятували. Наразі її госпіталізували до лікарні.

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Як рятувальники діставали з-під завалів жінку у Запоріжжі

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю знищено приватний будинок – загинули дві особи, з них – 11-річна дівчинка.

Глава ДСНС Сергій Крук оприлюднив відео, на якому можна побачити, як рятувальникам вдалось врятувати з-під завалів жінку. Наразі її направлено до медичного закладу.

Рятувальники дістали жінку з-під завалів: дивіться відео

Правоохоронці розповіли, що з-під завалів рятувальники дістали 46-річну жінку – вона у тяжкому стані.

До речі, Крук наголосив, що пошуково-рятувальні роботи вже завершені.

Нічний обстріл Запоріжжя: все, що відомо

  • 9 квітня окупанти вдарили двома ракетами С-300 по житловому сектору Запоріжжя. Внаслідок влучань в одному з приватних будинків загинули дитина та її батько, матір отримала тяжкі поранення.
  • Перший ракетний удар відбувся о 01:47, менше ніж за хвилину неподалік вдарила ще одна ракета.
  • Влучання спричинили руйнування та пожежу в одному з будинків, вибуховою хвилею пошкоджені довколишні оселі.
  • Під час пошуково-рятувальних робіт були виявлені тіла загиблих 50-річного чоловіка та його 11-річної доньки. З-під завалів рятувальники дістали 46-річну матір. Жінку в тяжкому стані госпіталізовано.

Наслідки прильоту у Запоріжжі / фото поліції

 

Автор: Софія Ковнір