Окупанти обороняються на Запоріжжі: як змінилася тактика ворога

Збройні Сили України тримають ініціативу на Запорізькому напрямку. Однак окупанти активізували удари по прифронтових населених пунктах.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. За його словами, Збройні Сили України не перший місяць тримають ініціативу на Запорізькому напрямку та знищують окупантів.

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Як змінилася тактика в росіян

Як наголосив Ашурбеков, окупанти побоюються контрнаступу ЗСУ, тому активізували удари по прифронтових містах. Зараз росіяни можуть частіше здійснювати такі обстріли.

Паралельно українські захисники активно відпрацьовують удари по військовій інфраструктурі окупанти у вузлових містах на кшталт Мелітополя та Бердянська. Відбувається це чи не щодня.

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Росіяни зараз обороняються. З активізацією на лінії фронту можуть бути напружені дні. Адже окупанти починають частіше обстрілювати різну цивільну інфраструктуру. Ворог активізував удари по прифронтових громадах – Оріхів, Гуляйполе тощо,

– зазначив Ашурбеков.

Так, до прикладу, 18 квітня росіяни запустили дрони-камікадзе на територію Запорізької області. Однак Повітряні сили ЗСУ збили усі 6 ворожих повітряних цілей.

Яка ситуація на Запоріжжі: коротко