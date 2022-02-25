Із Запоріжжя вирушає евакуаційний рейс за секретним маршрутом

Укрзалізниця запускає евакуаційний рейс. Деталі маршруту не розголошуються.

Про це повідомляють в офіційному телеграм-каналі Укрзалізниці. Розповідаємо, що відомо про рейс.

Читайте також Укрзалізниця виводить "важкий" потяг із Попасної з евакуйованими

З Запоріжжя вирушає евакуаційний рейс: що відомо

До 14:00 відправимо евакуаційний рейс із Запоріжжя, можна підходити на вокзал, ситуація під контролем,

– йдеться у повідомленні.

Щоб дізнатися деталі щодо напрямку руху, варто звернутися до начальника поїзда або чергового по вокзалу. Укрзалізниця наполегливо просить не публікувати геолокацію та графікові деталі.

В Укрзалізниці зазначають, що будуть продовжувати роботу у тих регіонах, де це дозволяє ситуація.