Запоріжжя зазнало руйнувань від атаки ворога: горить будинок, пошкоджений "Епіцентр"
- Вночі 26 лютого Запоріжжя зазнало масованої атаки з повітря з використанням балістики й ударних безпілотників.
- Пошкоджено багатоповерхівку, автівки, об'єкти інфраструктури, "Епіцентр", щонайменше одна людина постраждала.
Ударні дрони ворога та інші засоби повітряного нападу атакували Запоріжжя вночі 26 лютого. У місті прогриміла серія вибухів.
Про наслідки атаки інформує очільник ОВА Іван Федоров. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки "Шахеди" атакують Україну, у Києві тривога: куди летять ворожі БпЛА
Що відомо про обстріл Запоріжжя 26 лютого та його наслідки?
Уночі 26 лютого росіяни масовано атакували Запоріжжя з повітря. Застосували балістику, КАБи, ударні безпілотники. У місті сталося багато вибухів.
Є пошкодження багатоповерхівки внаслідок удару. Загорілися декілька поверхів. В одній із квартир заблоковано людину.
Також загорілася автівка, під удар потрапили й об'єкти інфраструктури.
Постраждав один із торгівельних центрів міста – "Епіцентр".
Попередньо, загалом ворог завдав понад десяток ударів по місту, і атака триває.
Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото ОВА
Є й інформація від ДСНС: рятувальники працюють за 5 адресами. В одній девʼятиповерхівці горять квартири на 7 та 8 поверхах. В іншій пошкоджені квартири, балкони та скління. У ТЦ виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок та дах ще одного ТЦ.
На зараз відомо про 6 поранених.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.
Де ще лунали вибухи цієї ночі?
У Харкові відбулася атака балістичними ракетами та БпЛА, пошкоджено електромережі та газопровід. Внаслідок удару у Шевченківському районі постраждала житлова багатоповерхівка, інформацію щодо постраждалих уточнюють.
Ворожий "Шахед" влучив у п'ятиповерховий будинок у Кривому Розі, є один постраждалий. У військовій адміністрації додали, що через ворожу атаку у місті пожежа.
Російська армія запустила свої ударні безпілотники на Київ. А також застосувала балістичні ракети. Щодо наслідків, наразі відомо, що у Дніпровському районі постраждала будівля магазину, у Голосіївському – займання, у Печерському теж