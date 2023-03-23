Створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС вже не розглядають: у МАГАТЕ пояснили рішення

МАГАТЕ більше не розглядає створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції. Наразі йдеться про припинення бойових дій.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ. Рафаель Гроссі пояснив таке рішення.

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Гроссі заявив, що створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС принесе додаткові складнощі.

Наприклад, надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації – через більш ніж одну милю від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо цей варіант,

– сказав директор МАГАТЕ.

За його словами, йдеться про припинення бойових дій навколо Запорізької атомної електростанції.

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Зеленський наполягає на пошуку механізмів для звільнення ЗАЕС

Президент України наполягає на пошуку механізмів для звільнення Запорізької АЕС від російських загарбників, адже наразі жодна міжнародна інституція не може цьому зарадити.

"Ми обговорювали питання, як нам знайти більш дієвий механізм задля деокупації нашої атомної станції. Тому що той формат, в якому ми живемо, при всій повазі та вдячності до того, що пан Гроссі робить, щоб розв'язати цю ситуацію, поки що Запорізькій станції нічого не допомагає, жодна міжнародна інституція поки що це питання не спроможна вирішити. Тому ми повинні знаходити інші механізми", – зазначив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішіда.