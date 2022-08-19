У Мелітополі партизани підірвали електроопору і зіпсували план окупантів перепідключити ЗАЕС

Партизани вкотре зіпсували грандіозні плани російських окупантів. Вони підірвали електроопору у південній частині Мелітополя. Тим самим створивши ще одну заваду для перепідключення ЗАЕС.

У південній частині Мелітополя 17 серпня о 10:58 пролунав вибух. Після цього окупанти перекрили південний виїзд із міста. На блок-посту під час повороту на Новий цвинтар транспорт військові пускали в об'їзд через Садове.

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Як партизани зіпсували плани загарбників

В ніч із 17 на 18 серпня приблизно о 3:25 у центрі міста було чути роботу ППО, а в південній частині поодинокий вибух. Результатом роботи партизанів став підрив електроопори.

Таким чином мелітопольські партизани зіпсували плани окупантів щодо швидкого перепідключення ЗАЕС.

Нагадаємо, що у росії погрожують зупинити роботу електростанції. Це означатиме знеструмлення Півдня України. Заяву про зупинку роботи АЕС після порції звинувачень у "підготовці Україною провокації" зробили у російському міноборони.

До того ж у мережі показали кадри, як загарбники привезли свою техніку на територію станції. Вони розміщують її у машинному залі Запорізької АЕС.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС

російські вбивці контролюють територію Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі. Вони замінували станцію та погрожують її підірвати. Головне управління розвідки при Міністерстві оборони має підтвердження того, що окупанти планують теракт на ЗАЕС. Це може відбутися 19 серпня.

Російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський припустив, що справді щось може трапити, однак не настільки глобальне. Свою думку він висловив в ефірі 24 каналу.

До речі, щоб запобігти катастрофі на Запорізькій АЕС, Україна вимагає, аби на атомну станцію потрапила місія МАГАТЕ. Президент Володимир Зеленський заявив, що для цього немає жодних перешкод.

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