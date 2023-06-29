Мінування ЗАЕС: як Захід покладається на МАГАТЕ та чому ЄС не вводить санкції проти "Росатому"

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив про завершення росіянами підготовки до теракту на ЗАЕС. На фоні мінування атомної станції Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту відреагувати та запобігти аварії. Однак світ не поспішає рішуче реагувати на цю нову загрозу від Росії.

Про реакцію світу на мінування ЗАЕС, європейські санкції, віру в МАГАТЕ та те, чому Захід не до кінця вірить, що Росія може підірвати станцію – читайте в матеріалі кореспондентки 24 Каналу з Брюсселю.

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ЄС активно моніторить ситуацію

Євросоюз продовжує пильно стежити за ситуацію на ЗАЕС і засуджує дії російської армії. Проте, у Брюсселі не можуть вжити спеціальних заходів для запобігання аварійної ситуації. За словами заступниці директора Служби України в Генеральному директораті з питань сусідства Єврокомісії Марлен Мадсен, у Брюсселі працюють над запобіганням подальшої ескалації війни.

Ми надаємо підтримку Україні у вигляді обладнання, але що стосується захисту атомної електростанції, то вона наразі окупована. Все, що ми можемо зробити, це здійснювати моніторинг, тому ми це робимо і працюємо разом з міжнародними партнерами,

– сказала Марлен Мадсен у коментарі 24 Каналу.

У Брюсселі закликають Росію припинити брязкати ядерною зброєю та погрожувати ядерною катастрофою. Крім того, в ЄС нагадали Кремлю про зобов'язання, взяті на себе в січні 2022 року в контексті заяви п'яти ядерних держав про те, що ядерна війна не може бути виграна і ніколи не повинна вестися.

"В інтересах усього людства Росія повинна дотримуватися своїх зобов'язань і утримуватися від будь-яких відкритих або непрямих погроз щодо застосування ядерної зброї", – наголосила речниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Набіла Массралі у коментарі 24 Каналу.

Аналітикиня Центру європейської політики у Брюсселі Аманда Пол розповіла, що Євросоюз не має компетенції опікуватися атомними станціями, оскільки цим займається МАГАТЕ.

"ЄС просто спостерігає за ситуацією. Очевидно, що це ускладнюється тим, що станція також окупована росіянами. Але наскільки я розумію, ситуація стає все більш крихкою і все більш небезпечною", – пояснила експертка.

Польща будує міжнародну коаліцію по захисту ЗАЕС

На мінування ЗАЕС росіянами відреагували у Варшаві. Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що він разом з президентом Дудою робить все, аби створити міжнародну коаліцію, щоб унеможливити ядерну катастрофу.

Зокрема, польська сторона вже переговорила із президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери згодні, що радіація зможе загрожувати й сусіднім країнам. Які саме заходи вживатимуть країни – не зазначено.

Крім того, Польща покладає надії на МАГАТЕ, оскільки ті безпосередньо співпрацюють із росіянами на станції та мають більше розуміння про те, що відбувається на АЕС.

Євросоюз, де санкції?

У своєму зверненні до міжнародних партнерів МЗС України закликав світову спільноту, зокрема G7 та ЄС, ввести санкції проти російської атомної галузі та військово-промислового комплексу. Зазначимо, що з початку повномасштабної війни в Україні, Євросоюз запровадив 11 пакетів санкцій, які значно вдарили по економіці Росії. Проте, під обмеження не потрапила російська державна корпорація з атомної енергії "Росатом". Ця компанія допомогла росіянам захопити ЗАЕС і фактично незаконно керує українським атомним об’єктом, дозволяючи російським військовим зберігати техніку на території.

Експертка Центру європейської політики Світлана Таран розповіла 24 Каналу, що Євросоюз мав залежність від співробітництва з російською ядерною галуззю ще до повномасштабної війни в Україні. Зокрема, 15 реакторів в ЄС працюють на російському ядерному паливі. Найбільша його кількість зосереджена в східній Європі – у Словаччині, Чехії, Болгарії, Фінляндії та Угорщині. Німеччина також використовує російське ядерне паливо, а Франція навіть займається спільним виробництвом обладнання для атомних станцій разом з "Росатомом". Основною причиною незапровадження санкцій проти компанії, яка фактично разом із російською армією шантажує світ ядерною катастрофою, є залежність і відсутність альтернативи.

Для держав-членів ЄС введення санкцій проти "Росатому" означатиме створювання перешкод для обслуговування атомних реакторів, оскільки транзакції за оплату послуг для російської компанії дуже ускладняться. За словами Світлани Таран, ЄС знає про цю залежність і намагається її зменшити шляхом можливої заміни палива, там де це можна. Проте, в деяких реакторах ця заміна неможлива, а інколи – процес відбувається надто повільно.

Експертка закликає Євросоюз почати впроваджувати легкі санкції, наприклад індивідуальні санкції на керівників "Росатому". Для ЄС це буде стартом запровадження обмежень у цій сфері.

"Раніше США наклали деякі санкції на підприємства, пов’язані з "Росатомом", але не на сам "Росатом", – наголошує консультантка Київської школи економіки Таран на нестачі санкцій.

Іншими обмежувальними заходами можуть бути: заборона на імпорт ядерного палива в Європу та заборона на експорт з Європи європейського обладнання в Росію для "Росатому".

Хоча б санкції на те, щоб росіяни не використовували європейське обладнання для збільшення ядерного військового потенціалу, для будівництва атомних човнів, їх обслуговування,

– пояснила Світлана Таран.

Крім того, ще однією пропозицією "легких санкцій" є відмова від нових проєктів із "Росатомом" з боку ЄС.

Зокрема, проти санкцій в атомній сфері виступає Угорщина, яка безпосередньо будує нові електростанції разом із "Росатомом". Свою позицію проти санкцій Будапешт пояснює важливістю ядерної енергії для безпеки Європи та екологічних цілей.

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Посол України при ЄС Всеволод Ченцов заявив, що фахівці "Росатому" є частиною воєнної машини й Україна вважає неприйнятним присутність цієї компанії на європейському ринку, а тим більше її бажання посилити свій вплив. За словами дипломата, з огляду на досвід впровадження санкцій проти російського газу, Євросоюз може так само подолати атомну залежність.

"Так, можливо, це займе набагато більше часу, вимагатиме складних рішень, але альтернатива є і російському ядерному паливу, і російським технологіям", – сказав Ченцов у коментарі 24 Каналу.

Прибутки від ядерної галузі Росії не приносять великих надходжень, аби фінансувати війну в Україні, порівнюючи дохід від нафти та газу. Проте, для Росії головне – це вплив, який вона має через велику залежність від "Росатому" держав-членів ЄС. Тому аналітикиня Світлана Таран вважає, що ціллю санкцій має стати зменшення саме російського впливу.

Мінування Росією Запорізької АЕС може вплинути на позицію європейських країн щодо необхідності запровадження санкцій у цій сфері, бо посилюється тиск суспільства.

"Після цього ми можемо очікувати, що Єврокомісія підготує, і хоча б якісь м’які санкції будуть запроваджені, знову ж таки через цей тиск суспільства й України в тому числі", – сказала Таран.

Реакція США та резолюція від сенаторів

США відреагували на заяви української сторони та заявили, що на даному етапі немає ознак того, що Росія збирається використати ядерну зброю в Україні.

"У нас, як ви знаєте, є можливість стежити за радіоактивністю біля заводу, і ми просто не бачимо жодних ознак того, що ця загроза неминуча, але ми стежимо за нею дуже, дуже уважно", – сказав представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Минулого тижня у відповідь на переміщення російської ядерної зброї до Білорусі, сенат США вніс резолюцію, яка пропонує розцінювати дії Росії, Білорусі "або проксі Росії" як напад на НАТО, якщо їхні дії призведуть до радіоактивного забруднення території союзників. Зокрема, автори резолюції пропонують застосувати п’яту статтю НАТО. Крім того, сенатори порекомендували адміністрації Байдена провести консультації із союзниками, а також розглянути дії щодо мінімізації загрози для цивільного населення.

Проте, за словами аналітикині Центру європейської політики Аманди Пол, аби стаття п’ята НАТО була застосована, вона має бути узгоджена з усіма державами-членами Альянсу.

"Сенатори – незалежні актори, але, зрештою, вони не мають права голосу при застосуванні статті 5. Це питання має вирішуватися Альянсом одноголосно, тобто всі члени мають бути згодні", – сказала експертка.



ЗАЕС на березі обмілілого Каховського водосховища / Фото Аліни Смутко

Китай закликає до деескалації

Після заяв Президента України Володимира Зеленського, Китай закликав обидві сторони діяти відповідально та призвав вжити заходів для деескалації напруженості й убезпечення об’єктів ЗАЕС.

"Китай надає великої уваги безпеці на Запорізькій атомній електростанції й повністю підтримує конструктивну роль у її підтриманні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)", – сказала речниця МЗС КНР Мао Нін.

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення Китай став головним торговельним партнером Росії. Через рік повномасштабної війни, Китай представив свою "мирну формулу", а точніше позицію з нападу Росії. Серед пунктів є й необхідність забезпечення безпеки атомних електростанцій і засудження нападів на АЕС.

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МАГАТЕ присутні на станції?

Оскільки союзники України не мають доступу до окупованої ЗАЕС, усю надію вони покладають на МАГАТЕ. Місія організації прибула на окуповану росіянами АЕС у вересні минулого року. З того часу, працівники агентства періодично проводять інспекції, а також туди навідується і сам очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Під час останнього візиту Гроссі організація не помітила мін всередині ЗАЕС. Проте, у звіті представники МАГАТЕ повідомили, що раніше були факти встановлення мін як за периметром станції, так і на певних місцях всередині.

Незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна вважає, що Рафаель Гроссі втратив нейтральність, якої мала б дотримуватися міжнародна організація. Зокрема, Кошарну обурило формулювання щодо російських мін на території ЗАЕС. У звіті зазначили, що це не відповідає стандартам безпеки, проте основні функції безпеки не зазнають істотного впливу.

Технічний координатор Департаменту ядерної безпеки та охорони Міжнародного агентства з атомної енергії Юрай Ровни розповів, що команда продовжує перебувати на території атомної станції й звітує до штаб-квартири про ситуацію на об’єкті.

Ми підтвердили, що наші команди помітили деякі вибухові речовини на стороні протягом останніх тижнів. Ми не є військовими експертами, але нам розповіли, що це вибухові пристрої. Вони призначені для захисту плану від нападу ззовні. На нашу технічну думку, вони не були встановлені з метою заподіяння ядерної шкоди,

– прокоментував Юрай Ровни встановлені міни на атомній станції.

Водночас МАГАТЕ чекає, коли російські війська та працівники "Росатому", які захопили ЗАЕС, нададуть доступ до приміщень, які, на думку української сторони, можуть бути заміновані.

"Тож після того, як нашій команді буде надано доступ і ми зможемо провести незалежну перевірку, ми внесемо більше ясності це питання. Ми не можемо виключати, що на тій стороні є ще більше вибухівки", – сказав представник МАГАТЕ.

На Заході не впевнені, що Росія підірве ЗАЕС

Старший директор з питань політики Центру контролю над озброєннями та нерозповсюдженням Джон Ерат заявив, що Росія діє безвідповідально, спочатку захопивши ЗАЕС, а потім використавши її як військову базу.

Будь-яка війна поблизу атомної електростанції – це серйозна ситуація. Ці об'єкти не були спроєктовані таким чином, щоб їх можна було атакувати військовою зброєю,

– розповів кореспондентці 24 Каналу американський експерт.

Джон Ерат не відкидає, що Росія може зруйнувати Запорізьку атомну електростанцію та спричинити ядерну катастрофу. Проте, вважає цей сценарій малоймовірним.

"Це вплинуло б на території Росії та України й загрожувало б російським громадянам. Руйнування атомної станції також відштовхнуло б інші країни, які досі підтримували Росію або зберігали нейтралітет", – сказав експерт.

Представник Центру контролю над озброєннями та нерозповсюдженням наголосив, що хоча Росія і має довгу історію знищення критичних об’єктів, зокрема Каховської дамби, атакування атомної станції – це інший випадок через надзвичайні наслідки.

Більш ймовірно, що відступаючи, російські війська можуть викрасти обладнання і завдати шкоди так, що станція на деякий час стане непридатною для використання в Україні. Вони також можуть використати станцію як "заручника", розраховуючи на те, що українські війська не захочуть ризикувати, ведучи бойові дії поблизу,

– зазначив Джон Ерат у коментарі 24 Каналу.

Президент Європейського ядерного товариства, професор Леон Цізель розповів нам, що підірвати атомну станцію непросто, проте набагато легше це зробити перебуваючи зсередини. Проте, експерт не зовсім розуміє, що можна досягти підривом ЗАЕС, оскільки атомна станція не працює з вересня 2022 року. За словами Леона Цізеля, на даному етапі підрив АЕС потенційно призведе до забруднення прилеглих територій та не уразить велику площу. Врешті, першими наслідки для здоров’я відчують самі ж окупанти, які перебувають на атомному об’єкті.

"Зруйнувати станцію, щоб її не зміг використати той, хто її захопить зрештою. Вибачте, що я буду дуже прямолінійним, але це вже зроблено (руйнування станції – 24 Канал), тому я трохи спантеличений, навіщо це робити", – сказав експерт, зазначивши, що атомний об’єкт не зможе функціонувати до тих пір, поки Каховська ГЕС не буде відбудована.

Очільник Європейського ядерного товариства вважає, що такі дії є хорошим методом для нагнітання страху на політичних лідерів в усьому світі. У разі численних вибухів всередині станції, наслідком стане постійне виведення об'єкта з ладу.

Остаточне виведення станцій з ладу виглядає для мене правдоподібною метою тих, хто відступає від станції. Потенційні витоки радіації, що мають відношення до здоров'я, на цьому етапі потребують дійсно сильного пошкодження конструкцій станції та, швидше за все, будуть обмежені самою станцією і її безпосередніми околицями,

– спрогнозував Леон Цізель.

Відсутність реакції на підрив Каховської ГЕС "розв’язує" росіянам руки

Недостатня реакція світової спільноти на воєнний злочин Росії, підрив Каховської ГЕС, "розв’язує" руки Кремля для злочинів на інших об’єктах критичної інфраструктури. За словами аналітикині Центру європейської політики Аманди Пол, реакція від Заходу не була сильною, оскільки міжнародна спільнота не звинуватила публічно Росію у руйнуванні дамби. На Заході заявили, що проведуть розслідування, оскільки їм важко сказати, хто підірвав дамбу в Херсонські області. Проте, розслідування можуть тривати роками й Росія це знає.

"Особисто я вважаю, що вони повинні були зробити набагато рішучішу заяву, тому що в кінцевому підсумку слабкі відповіді лише заохочують Кремль до більш деструктивних дій. Якщо вони не отримають чіткої реакції зараз, вони можуть націлитися на інший стратегічний об'єкт, чи то хімічний завод, чи щось інше", – підсумувала Аманда Пол у коментарі 24 Каналу.