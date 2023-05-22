Ситуація з ядерною безпекою вкрай вразлива, – МАГАТЕ б'є на сполох через знеструмлення ЗАЕС

Російські терористи продовжують ставити під загрозу ядерну та радіаційну безпеку світу. Внаслідок обстрілів на Запорізькій АЕС знову стався блекаут. Через це у МАГАТЕ забили на сполох.

На відключення останньої високовольтної лінії ЗАЕС відреагував гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Про це пише 24 Канал.

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У МАГАТЕ закликають домовитися про захист станції

Гроссі зауважив, що вранці 22 травня Запорізька АЕС вже всьоме за час повномасштабної війни втратила зовнішнє електропостачання, що змусило її покладатися на аварійні дизель-генератори.

Ситуація з ядерною безпекою на станції вкрай вразлива. Ми повинні домовитися про захист станції зараз, така ситуація не може тривати,

– підкреслив очільник МАГАТЕ.

Що цьому передувало

Вночі 22 травня військові країни-терористи вкотре обстріляли атомну електростанцію, яка перебуває під окупацією з березня 2022-го. Внаслідок дій росіян відключилася остання високовольтна лінія електропередач.

В Енергоатомі повідомили, що після втрати зовнішнього живлення, яке є життєво необхідним для роботи насосів охолодження ядерного палива в басейнах витримки та ядерних реакторах енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулися всі дизель-генератори АЕС. Однак, запасу пального для них вистачить лише на десять діб.

Ядерний тероризм Росії має бути негайно зупинений, а загарбники – покинути територію станції та її міста-супутника Енергодар,

– наголосили в Енергоатомі.

Також зазначили, що необхідні термінові дії всієї міжнародної спільноти.

Гроссі просуває план щодо безпеки ЗАЕС в очікуванні на контрнаступ ЗСУ

WP з посиланням на неназваних дипломатів США та Європи повідомляє, що Рафаель Гроссі наполягає на новій пропозиції щодо запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС. Гендиректор МАГАТЕ сподівається, що Радбез ООН підтримає запропонований план.

Він складається з п'яти принципів, зокрема: