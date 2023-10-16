Присяга російського солдата на щоденнику: пропаганда на окупованих територіях жахає

Росіяни продовжують приносити "русскій мір" на загарбані території України. Школярів на тимчасово окупованих частинах Запоріжжя готують до "служби в російській армії". Пропаганду починають з наймолодших класів.

Усілякими способами окупанти намагаються завербувати українських дітей та підлітків. Роблять це здебільшого через пропаганду. Детальніше про дії росіян 24 Каналу розповіла Аліса Сисоєва – журналістка, депутатка Запорізької районної ради.

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Як росіяни поширюють пропаганду

На окупованих територіях перманентно є гуманітарні проблеми – з постачанням їжі та ліків. Напередодні зими великим запитанням залишається початок опалювального сезону. Росіяни нічого не відбудовують та не вкладають гроші у покращення життя для населення.

Зате на що грошей не жаліють – то це на пропаганду. Особливо, якщо вона стосується дітей.

Вони "промивають" мозок нашим дітям. Спочатку цього навчального року відкрились класи, де дітей ще з малечку готують до російської армії. Дітей змушують писати листи солдатам. А у щоденниках для старшокласників була "присяга російського солдата",

– зазначила Аліса Сисоєва.

Загалом на тимчасово загарбаних територіях росіяни намагаються оточити людей пропагандою звідусіль. Так, вони почали розмальовувати будинки.

"На території окупованого Запоріжжя можна побачити, що багато будинків змінилися. Але лише тим, що на них з'явились стінописи, російська пропаганда. У Мелітополі є стінопис Дар'ї Дугіної" (дочка ідеолога "русского мира" – 24 Канал), – розповіла депутатка.

Зображають окупанти не лише сучасних російських терористів, а й царів та радянських політичних діячів.

Аліса Сисоєва про пропаганду на окупованих територіях України: дивитись відео

Рух опору намагаються придушити

Водночас на тимчасово окупованих територіях продовжує активну боротьбу і рух спротиву. Їхні дії можуть здаватись незначними, однак насправді вони добряче лякають росіян. Це й розклеювання листівок з нагадуванням, що по окупантів ще прийдуть і помстяться їм, а також спалення російської та радянської пропаганди.

Росіяни на такі дії реагують жорстоко – викрадають та катують людей.

Тривожні новини надходять постійно. Викрадають людей і їхнє місцеперебування невідоме. Разом із викраданнями почастішали й обшуки, наприклад, у Токмаку та Енергодарі,

– зазначила Сисоєва.

Окупанти вдираються до будинків людей, обшукують їх. Деяких власників – затримують. Цей процес, на жаль, триває постійно. Однак з успіхом українського контрнаступу – росіяни від безвиході посилюють тиск на місцевих.

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