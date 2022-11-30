Колаборанти почали втікати з Запорізької області – активіст назвав причину

На окупованій території Запорізької області почалися дивні рухи. Частина колаборантів тікає з Пологів та Михайлівки до Маріуполя на Донеччині.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, втім, поки що масового переміщення військових не було.

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Чому колаборанти тікають з Запорізької області

Молчанов зазначив, що з воєнної точки зору для російських загарбників було б абсурдом залишати позиції, які вони займають.

Втеча – це ініціатива колаборантів та цивільних окупаційних адміністрацій, які побоюються артилерійських влучань по своїх головах. Тому вони просто тікають якомога далі, залишаючи сидіти під снарядами російських мобілізованих та кадрових військових,

– повідомив активіст.

Він додав, що поки що про відступ російських військ не йдеться. Окупанти продовжують перебувати на території Запорізької області попри те, що зазначають великих втрат як у живій силі, так і у боєприпасах.

Ймовірні наслідки втечі колаборантів

На думку Молчанова, переміщення колаборантів та засланих росіян, які працювали в окупаційних адміністраціях, все одно матиме наслідки.

За прикладом Херсона це призведе до того, що окупанти втратять каральний контроль над українцями на цих прифронтових територіях,

– сказав активіст.

За його словами, тоді у російських загарбників залишиться 2 варіанти дій.

Окупантам доведеться вимкнути у Запорізькій області зв'язок та електрику, як вони зробили у Херсоні. Це буде потрібно росіянам, аби унеможливити партизанську боротьбу, зокрема передачу даних про їхнє розташування.

Або ж окупантам залишається терпіти те, що все цивільне населення працюватиме на їхнє знищення.

Росіяни ризикують залишитися забутими, як на Херсонщині

Молчанов зазначив, що обидва з варіантів для російських військових є малоприйнятними. Окупантам самим потрібен мобільний зв'язок. Адже за його відсутності вони можуть опинитися у критичному становищі, як це було на правобережжі Херсонщини.

Нещодавно у Білозерці виявили 9 росіян, які сиділи в підвалі. Їх прихистила місцева пенсіонерка. Протягом довгого часу до того, як їх впіймали, вони навіть не знали, що був оголошений відступ російських військ з правого берега Дніпра,

– розповів активіст.

Він додав, що впіймані на Херсонщині росіяни не мали рацій і спілкувалися за допомогою мобільних телефонів. Коли ж мобільний зв'язок зник, у тому числі й від російських операторів, їх просто забули на правобережжі Херсонщини.

Володимир Молчанов розповів про те, що може очікувати росіян у Запорізькій області: дивіться відео

Ситуація на окупованій території Запорізької області: коротко