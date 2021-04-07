Запорізька область опинилася на межі червоної зони

Станом на середу, 7 квітня, Запорізька область наблизилася до червого рівня епідеміологічної небезпеки. Рішення про посилення карантину у регіоні можуть ухвалити вже під час найближчого засідання державної комісії ТЕБ та НС.

Міністр розвитку громад та розвитку території України Олексій Чернишов розповів, що ситуація у Запорізькій області є складною.

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Вранці мав розмову з головним санітарним лікарем України, показники вже такі, які будуть вести до введення червоної зони на рівні області рішенням державної комісії ТЕБ та НС,

– наголосив Чернишов.

За словами посадовця, найближче засідання заплановане на 7 квітня.

Окрім того, Чернишов розповів, що під час наради з головою ОДА та мерами міст вже обговорили питання посилення медичної системи у Запорізькій області. Мовилося про відкриття додаткових ліжок, відкриття ліжок з киснем, проведення ПЛР тестів і нарощування кількості щеплень.

Очільник області Олександр Старух наголосив: наразі регіон перебуває на 4 місці за кількістю зроблених щеплень. Першу дозу вакцини отримали вже понад 11 000 людей.