"Віджимають" майно навіть проросійських депутатів: як поводяться росіяни в Бердянську

У Бердянську росіяни буквально відбирають будівлі у власників та розміщують там особовий склад і боєкомплекти. Окупанти навіть не зважають, чи підтримують господарі дому Росію та чи мають російські паспорти.

Зокрема, противник "віджав" кілька підприємств навіть у проросійського депутата Алєксандра Пономарьова. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів 24 Каналу, що ворог намагається використовувати усі можливі засоби для війни проти України.

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Ворог відбирає власність навіть у проросійських депутатів

Окупанти у відомого бердянського бізнесмена Алєксандра Пономарьова, який є соратником Віктора Медведчука, відібрали нафтохімічні підприємства "Азмол" та "Агрінол", а також машинобудівне акціонерне товариство "Бердянські жниварки". Дудукалов пояснив, що росіяни займають усі споруди та будинки, які для них комфортні, не зважаючи на власників.

Алєксандр Пономарьов У липні 2023 року СБУ викрила на співпраці з Росією народного депутата від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" – Алєксандра Пономарьова. Під час повномасштабного вторгнення Росії нардеп перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області та добровільно почав співпрацювати з росіянами. Зокрема, він перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих "філіях" банківських установ Росії, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам.

Не діють жодні закони на окупованій території, не діють жодні закони справедливості, моралі, етики. Я вже мовчу про законодавство юридичне – це просо гетто,

– сказав Дудукалов.

У Бердянську місцеві жителі вже тривалий живуть серед військових та тотального контролю. На жаль, майно бердянців стало майном росіян.

Окупанти "викачують" ресурси з окупованої Запорізької області

За словами Дудукалова, у Бердянську окупанти "віджимають" зернові елеватори у місцевого населення та передають російським інвесторам. Відтак росіяни вже завдали збитків фермерам на десятки мільйонів доларів.

Противник активно використовував залізницю та порт, аби вивезти зерно та інший врожай на територію Росії. Важко полічити кількість вивезеного награбованого. Однак цифри коливаються від десятків до сотень тисяч тонн.

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Це просто грабіж, який абсолютно неприкритий. Знову ж таки за участі військових. Місцеві розуміють, що окупанти викачують з цієї території ресурси. Вони нічого туди не принесли, вони нічого не створили, нічого не утворили,

– зауважив заступник голови Бердянської райради.

Крім того, окупанти дедалі більше перекопують та перетворюють поля окупованої Запорізької області на оборонні споруди.

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