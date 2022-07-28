Збив 6 ворожих літаків: Зеленський надав зірку Героя України "Запорізькому меснику"

У війні з окупантами наші герої пишуть історії просто неймовірних подвигів. Кожен з них заслуговує як мінімум на голівудську екранізацію.

Воїни ЗСУ поламали плани ворога, завдали йому шалених втрат, а тепер роблять все для того, щоб якомога швидше звільнити від окупантів усі наші міста та села. У ході війни нашим героям вдається втілювати у реальність подвиги, якими захоплюється увесь світ.

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"Запорізький месник" став Героєм України

Начальник оперативного управління Головного управління НГУ Олексій Надточний повідомив про те, що строковику вдалося вразити 7 повітряних цілей російських окупантів. За це він отримав звання Героя України.

Військовослужбовець строкової служби НГУ 16 липня з ПЗРК збив крилату ракету, а 17 липня літак Су-25. Всього на його рахунку сім уражених цілей росії – шість літаків та одна крилата ракета. Цей солдат – Герой України,

– сказав він.

Боєць завдяки своїй майстерності та подвигам вже отримав славу "Запорізького месника", так почали називати його українці в соцмережах, вражені його влучністю. Історію подвигів боєць пише переносним зенітно-ракетним комплексом "Ігла".

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зняв ексклюзивний репортаж про героя. Боєць показав свою зброю та розповів, як знищив ворожий штурмовик Су-25.

Розповідь героя про збитий вертоліт: відео

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