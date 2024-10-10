Росіяни бояться: полковник запасу пояснив дії ворога на Запорізькому напрямку

У Силах оборони Півдня заявили, що російські окупанти готуються до штурмів на Запорізькому напрямку. Навряд чи у них там зараз масштабні наступальні плани, але варто бути обережними.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Запорізький напрямок є складною ділянкою для окупантів. У них там величезне "логістичне плече" завдовжки з 500 кілометрів від Тамані чи Ростова.

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Чи буде наступ на Запорізькому напрямку

Як наголосив Світан, навряд чи зараз окупанти отримають завдання здійснювати великі наступальні дії на цьому напрямку. Це більше можуть бути контрудари та атаки для покращення тактичного становища.

Думаю, що ті заходи росіян на Запорізькому напрямку – це більше спроба контрударів. Вони бояться атак Сил оборони України в бік Василівки до Запорізької АЕС або ж в бік Пологів з Оріхового. Думаю, що тут не буде масштабних наступальних операцій з боку ворога. Лише контрудари,

– сказав Світан.

До прикладу, Сили оборони України здійснили значно масштабніший контрудар свого часу по Курській області. Російські окупанти мали намір розгорнути війська біля Суджі для удару по Сумській області. Все це привело до того, що Україна зайшла в Курську область.

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Станом на 10 жовтня Росія втратила понад 665 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 8945 танків, 17765 бойових броньованих машин, 19263 артилерійських систем, 1225 РСЗВ тощо.