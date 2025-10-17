Росіяни просунулись поблизу трьох сіл Запорізької області, – DeepState
- Російські сили зайняли три села в Запорізькій області: Полтавка, Новоіванівка та Малинівка.
- Українські військові відновлюють контроль, зокрема, просунулись на понад три кілометри поблизу Оріхова та відновили контроль над Малі Щербаки.
Президент України заявив про значні успіхи українських сил на Запорізькому напрямку. Водночас аналітики повідомили, що росіянам все ж вдалось отримати контроль над деяким населеними пунктами в цьому регіоні.
Станом на 17 жовтня окупантам вдалось просунутись близько трьох сіл Запорізької області. Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.
Яка ситуація на фронті наразі?
Аналітики DeepState оновили інформацію про ситуацію на фронті. Станом на 17 жовтня 2025 року окупанти зайшли в три села Запорізької області: Полтавка, Новоіванівка та Малинівка.
Що відомо про успіхи українських військових?
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові мають успіх на Запоріжжі, зокрема воїни просунулись на більш ніж три кілометри поблизу Оріхова.
А раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Сили оборони успішно відновлюють контроль над територією Запорізької області.
Зокрема, підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону Айдар разом з бійцями 33-го окремого штурмового полку відновили контроль над населеним пунктом Малі Щербаки, що в Запорізькій області.
Яка ситуація на інших напрямках?
Росіяни за минулу добу здійснили 178 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку. Водночас ворог продовжує атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Куп'янському та Лиманському напрямках.
Станом на 16 жовтня на Покровському напрямку триває оборонна операція українських сил. Бажаючи прорватись до околиць міста, окупанти зазнають величезних втрат.
Російська армія 15 жовтня вела наступ на півночі та сході України, однак значного просування не досягла. Ворог частково просунувся лише на Покровському та Великомихайлівському напрямках.