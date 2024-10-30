Ситуація змінюється: Братчук розповів про нові загрози на Півдні

Активізація ворога на Запорізькому напрямку – це питання часу. Там вже фіксують специфічні дії ворога, які можуть свідчити про підготовку до атак.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що зараз немає надзвичайно інтенсивних бойових дій на Півдні. Але це питання часу. Усе залежатиме від того, як буде складатися ситуація на інших ділянках фронту.

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Чого очікувати на Півдні

Як наголосив Братчук, окупанти вже починаються тиснути в районі Времівського виступу. Це – межа Донецької та Запорізької областей. Наразі їхня мета тут – добратися до Великої Новосілки, аби далі рухатися в напрямку Покровська.

Ось такі дії ворог сьогодні демонструє і по Старомайорську, і по Урожайному – по тих локаціях, де зокрема й підрозділи Української добровольчої армії відбивали нашу територію. На жаль, ситуація сьогодні ось так змінюється,

– розповів Братчук.

На Оріхівському напрямку, який розташований дещо східніше, наразі немає інтенсивних атак з боку ворога. Однак, безперечно, там готуються до майбутніх штурмів. Упродовж місяця там активно діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Сьогодні такого ударного угруповання на Запорізькому напрямку немає. Але, звісно, такі плани у них є. Тут уже питання по нашій обороні та по тих діях, які будуть здійснювати, зокрема, органи військового управління. Головнокомандувач Олександр Сирський вже здійснив робочу поїздку на цю ділянку фронту. Загрози є. І на них реагують,

– зауважив Братчук.

Додамо, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що саме окупанти планують на Півдні України. Там вже перекривали дорогу з Бердянська до Токмака.