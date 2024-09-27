Не для атак: Світан припустив, для чого Росія може посилювати Запорізький напрямок

Російські війська готуються до посилення штурмових дій на Запорізькому напрямку, зокрема збирають особовий склад та автомобільну техніку. Окупанти провели певні модифікації з керованими авіаційними бомбами й тепер вони можуть долітати до самого міста.

Ворог на Запоріжжі може створювати "силову подушку". Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що вона потрібна не для атак, а для того, щоб витримати удари українських військових.

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"Росіяни можуть посилювати цей напрямок не для атак, а для оборони. Зараз все говорить про те, що ворог намагається вибрати кращі рубежі саме для оборони", – зауважив Роман Світан.

До чого готується Росія

Окупанти прогнозують, що отримання Україною 8 мільярдів допомоги від Сполучених Штатів, може змінити ситуацію. До того ж є кілька напрямків, де ЗСУ можуть почати просування, як тільки матимуть відповідні засоби.

Окрім Запорізької області, також є напрямки й на Херсонщині, де можна виконати певні контрнаступальні дії ще цієї осені. Але все залежить від наявності сил, особливо боєприпасів,

– підкреслив полковник ЗСУ.

Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

Тепер ворог почав активніше обстрілювати місто. Ймовірно, він бачить пересування наших військ і використовує КАБи, щоб цьому протидіяти. Адже просто так росіяни не будуть використовувати найновіші авіабомби. Їм навіть збільшили дальність і тепер вони дістають до Запоріжжя.

Україні для того, щоб забезпечити Запорізький напрямок потрібно буде відтіснити росіян з лівого берега Дніпра. Там можна буде розгорнути ЗРК і тоді працювати проти російських літаків.