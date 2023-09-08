Де триває контрнаступ ЗСУ: Зеленський побував на Запорізькому напрямку

Президент України зустрівся з бійцями Збройних Сил на одній з південних ділянок фронту. Власне, Володимир Зеленський поїхав на напрямок, де триває контрнаступ наших захисників.

Про приїзд Верховного Головнокомандувача на лінію бойових дій на Запоріжжі стало відомо у п'ятницю, 8 вересня. Зеленський подякував воїнам, що здобувають перемогу для нашої держави.

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Зеленський на Запоріжжі

Зауважимо, що саме 71-ша окрема єгерська бригада бере участь у звільненні української землі в цьому регіоні в складі оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Воїни, дякую за вашу потужність на Запорізькому напрямку! Ворог точно відчуває, що таке справжня українська сила. Слава кожному й кожній, хто здобуває для України перемогу. Слава Україні!

– йдеться у повідомлення на сторінці Зеленського.

Окрім того, Зеленський опублікував серію світлин, на яких видно українських бійців, що героїчно ведуть боротьбу проти ворога на Запоріжжі. Немає сумнівів у тому, що в недалекій перспективі ЗСУ звільнять усі території України.

Воїни Збройних Сил йдуть в контрнаступ на Запоріжжі / Фото зі соцмереж Зеленського

Зверніть увагу! У вівторок, 5 вересня стало відомо, що Верховний Головнокомандувач перебуває на Бахмутському напрямку в Донецькій області. Тоді Зеленський зустрічався з бійцями, що йдуть вперед на цій ділянці фронту та відзначив певні бригади.

Запорізький напрямок: останнє