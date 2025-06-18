На Запоріжжі та у Дніпрі чутно вибухи: "Шахеди" атакують регіони

У Запорізькій області вночі 18 червня чули вибухи, стало відомо про роботу протиповітряної оборони у регіоні. Згодом гучно було і в Дніпрі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова та місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про роботу ППО у Запорізькій області

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили ще 17 червня о 23:23. Повітряні сили попереджали про ворожі безпілотники, що підлітають до регіону.

Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА,

– писали військові.

Уже о 00:09 тривогу оголосили також у самому Запоріжжі. Повітряні сили попереджали про групу БпЛА на півночі регіону, яка рухається курсом на обласний центр.

Вже о 00:13 Іван Федоров написав про роботу протиповітряної оборони в регіоні.

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – зазначив посадовець.

Через 14 хвилин очільник Запорізької ОВА повідомив про вибухи у Запорізькій області. Тривога там ще триває. О 00:37 в регіоні чули повторні вибухи.

Коли сталися вибухи у Дніпрі

Тривога у Дніпропетровській області пролунала о 23:27 17 червня. Повітряні сили писали про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

О 00:11 18 червня військові зазначили, що група ворожих БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Дніпро.

Про вибухи у самому Дніпрі стало відомо о 00:31. Про це написали місцеві телеграм-канали.

Наразі про наслідки обстрілу міста нічого невідомо.

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