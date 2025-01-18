"Далгакиран Україна" забезпечила Запорізькій області частину резервної генерації

Компанія "Далгакиран компресор Україна", що спеціалізується на виробництві компресорного обладнання, поставила запорізькому концерну "Міські теплові мережі" когенераційні установки, які частково забезпечать область необхідною електрогенерацією.

Як повідомили в пресслужбі компанії, наразі проводяться роботи з пусконалагодження та введення обладнання в експлуатацію. Після завершення усіх випробувань, установки зможуть забезпечувати Запоріжжя частиною необхідної резервної генерації.

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Як "Далгакиран Україна" допомогла Запорізькій області

Загалом "Далгакиран компресор Україна" до кінця 2024 року поставила Запорізькій області три когенераційні установки потужністю 2500 кВт, як і передбачали тендерні умови. Енергетичне обладнання було придбано коштом ЮНІСЕФ та частково коштом місцевого бюджету.

Як зауважив голова Запорізької облдержадміністрації Іван Федоров під час інспектування одного з об’єктів, де саме завершується процес пусконалагоджувальних робіт, станом на початок 2025 року для об’єктів тепло- та водопостачання Запорізької області вже введено в експлуатацію понад 30 МВт додаткової електрогенерації, чверть із якої – 7,5 МВт – забезпечили установки "Далгакиран". У 2025 році планується збільшити цей показник ще на 100 МВт.

"Це черговий успішний кейс для нашої компанії. "Далгакиран" вже має вдалий досвід постачання обладнання електрогенерації для підтримки роботи критичної інфраструктури. За п’ять місяців у 2023 році ми виконали проєкт для "Харківводоканалу" – поставили та запустили резервне живлення для безперебійної подачі води. Тепер наші когенераційні установки допомагають долати наслідки війни і мешканцям Запорізької області, забезпечуючи електрогенерацію. Ми цим пишаємось", – наголосив директор "Далгакиран компресор Україна" В’ячеслав Дінков.

Нагадаємо, зазначене постачання обладнання є частиною проєкту запуску альтернативних джерел електрогенерації на критично важливих для населення об’єктах тепло- та водопостачання, що нині впроваджується у Запорізькій області. Зокрема, в межах цього проєкту в серпні 2024 році відбувся тендер на постачання та введення в експлуатацію когенераційних установок для теплових мереж області.

Переможцем тендера стала компанія "Далгакиран компресор Україна", що вчасно виконала усі свої зобов'язання – поставила замовлене обладнання впродовж 90 днів, а ввела його в експлуатацію протягом 60 днів, що є надзвичайно коротким терміном для таких робіт.

Компанія "Далгакиран компресор Україна" була заснована у 2005 році як українське представництво міжнародної групи Dalgakiran Kompresor. Її основний вид діяльності – виробництво, постачання та обслуговування компресорного обладнання, промислових генераторів, насосів, систем охолодження та іншого енергетичного обладнання.