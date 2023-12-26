Росіяни успішно виконують план з "пакетизації". Позитивні новини надійшли з тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Окупант на "Лексусі" вилетів на зустрічну смугу й влетів у КАМАЗ. Там перебували поранені російські окупанти.

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Деталі ДТП

Інцидент стався 25 грудня поблизу села Володимирівка Запорізької області. Таймураз Хугаєв – так званий командир відділення технічної розвідки збройних сил Росії – вирішив розвідати, що там відбувається на зустрічній смузі. Результат – вражає. Окупант на "Лексусі" фактично зніс КАМАЗ, у якому доживали свої ганебні хвилини поранені окупанти.

Варто зауважити, що ДТП мала дуже позитивні результати. Щонайменше 2 окупантів вирушили на концерт до Кобзона. Окрім того, є понад десять постраждалих. Побажаємо Таймуразу Хугаєву продовжувати у тому ж дусі.

Втрати ворога

Росія у війні з Україною зазнає колосальних втрат. Станом на 26 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 354 960 російських окупантів. Окрім того, мінуснули чимало зброї й техніки.

Родзинкою різдвяного штолена став корабель "Новочеркаськ", який красиво відправили на дно. Володимир Зеленський вже подякував захисникам за ефективну роботу.