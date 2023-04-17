"Геть з України": в Запорізькій області окупанти отримують банкноти з посланнями

Український рух опору на тимчасово окупованих територіях продовжує свою просвітницьку діяльність. Однак учасники руху намагаються впливати не лише на українців, а й на окупантів.

Джерела 24 Каналу повідомили, що на території тимчасово окупованої Запорізької області росіяни почали отримувати цікаві банкноти. Такі послання серед загарбників набули найбільшого поширення у Мелітополі.

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Послання на рублях

У терміналах та на касах росіяни можуть отримати банкноту з посланням. На них українці нагадують, що загарбникам не довго залишилось панувати на окупованій землі.

На банкнотах малюють символіку руху опору "Жовта стрічка", закликають росіян повертатись додому та нагадують, що Україна обов'язково поверне собі кордони 1991 року. На одному папірці, номіналом 500 рублів, навіть написали, аби окупанти зберегли ці гроші на репарації Україні.

Окупанти отримують банкноти з посланням на Запоріжжі / Фото надані 24 Каналу

Нагадаємо, що у Мелітополі нещодавно була потужна "бавовна". Вранці 13 квітня спрацювала російська ППО, яку окупанти розміщують у житлових кварталах. Згодом у місті відбулися перестрілки між росіянами, а ще пізніше мешканці почули вибух в районі аеродрому.

Вже наступного дня мелітопольці почули потужний вибух, який пролунав поблизу залізничного депо. Мер міста Іван Федоров підкреслив, що щонайменше 2 бази окупантів було пошкоджено або знищено.

У Мелітополі готують росіян до втечі: деталі

Російські загарбники вже не приховують свого страху перед ЗСУ. Росіян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, попереджають про можливі "небезпеки контрнаступу ЗСУ".

Місцевим жителям просто на вулиці роздають газети "Слов'янська правда". Цікаво, що на першій шпальті розміщений план евакуації з міста. У самому тексті наголошують, що у разі контрнаступу ЗСУ громадянам Росії слід виїхати з Мелітополя.

Автори газети запевняють, що влада нібито забезпечить усім росіянам евакуацію повітрям, землею та морем. Зазначають, що ключові маршрути евакуації виглядатимуть наступним чином:

Генічеськ – Сімферополь – Керч – Новоросійськ / Краснодар;

Мелітополь – Бердянськ – Маріуполь – Ростов-на-Дону.

Крім того, громадян Росії попереджають, що виїхати вдасться не всім. Власне, головною перепоною може бути погана підготовка транспортних засобів. Попри це, росіян просять "зберігати спокій та довіряти владі".