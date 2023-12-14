Як "живий щит": в Офісі Генпрокурора розпочали розслідування щодо чергового злочину росіян
Джерело:Офіс Генерального прокурора
У мережі 13 грудня з'явилося відео, на якому видно, як окупанти тримають у полоні двох українських військових, прикриваючись ними під час ведення вогню по позиціях ЗСУ. В Офісі Генерального прокурора повідомили про початок розслідування цієї ситуації.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Вона передбачає позбавлення волі на термін від восьми до дванадцяти років.
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Розслідування інциденту
В Офісі Генпрокурора повідомили, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР став відеоматеріал, який був поширений в мережі інтернет журналістами "Радіо Свобода".
За попередніми даними, військовослужбовці Росії, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, під час здійснення бойових дій проти Сил оборони України на Запорізькому напрямку зухвало використовували українських військовополонених як "живий щит",
– йдеться в повідомленні.
Наразі проводяться першочергові слідчі розшукові дії.
Хід досудового розслідування перебуває на контролі Офісу Генерального прокурора. Його здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
Окупанти прикриваються українськими військовими: дивіться відео (Увага чутливий контент! 18+)
Що відомо про цю ситуацію
- 13 грудня у мережі з'явилися кадри, як російські військові тримають у полоні 2 українських захисників, але їх не виводять з поля бою, а прикриваються ними. Окупанти вели з-за їхніх спин вогонь по позиціях ЗСУ.
- Черговий воєнний злочин зафіксували на Запорізькому напрямку поблизу Роботиного. Кадри, на яких зафіксували черговий злочин Росії, передали українські військові. На них видно, як група окупантів веде попереду полонених, які йдуть без зброї та з піднятими руками.
- На цій ділянці фронту воюють російські війська 234 десантно-штурмового полку у складі 76 десантно-штурмової дивізії. Цілком ймовірно, що саме окупанти цього полку скоїли черговий воєнний злочин. Наразі доля військовополонених невідома.
- Згодом на інцидент відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив – якщо дії з відео будуть встановлені як офіційні та правдиві — це свідчитиме, що Росія порушила ще одну статтю третіх Женевських конвенцій.
- Раніше у мережі з'явилося жахливе відео, на якому російські військові стратили двох українських захисників, які здавалися в полон. Попередньо, зробили це біля одного зі спостережних пунктів в районі села Степове Покровського району Донецької області. Росіяни зайшли на позиції 45-го окремого стрілецького батальйону та наткнулися на бліндаж.