Потрапили в смертельну ДТП: на Запоріжжі загинули троє рятувальників

У Запорізькій області троє рятувальників потрапили в смертельну ДТП. Унаслідок аварії загинули Сергій Філенко, Андрій Законнов і Тетяна Жигальцова.

Трагедія сталася у суботу, 24 грудня. У пресслужбі ГУ ДСНС України в Запорізькій області не повідомили деталей смертельної аварії.

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Рятувальники Запорізької області висловили співчуття та розділяємо біль втрати з сім'ями і друзями загиблих.

Для всіх нас – це велика трагедія і непоправна втрата, яку неможливо прийняти. У нашій пам'яті вони назавжди залишаться добрими людьми, надійними колегами, справжніми професіоналами своєї справи, відданими службі і колективу. Нехай добрий світлий спомин про них живе в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує їм вічне життя та спокій,

– йдеться у повідомленні.

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