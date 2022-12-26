Потрапили в смертельну ДТП: на Запоріжжі загинули троє рятувальників
У Запорізькій області троє рятувальників потрапили в смертельну ДТП. Унаслідок аварії загинули Сергій Філенко, Андрій Законнов і Тетяна Жигальцова.
Трагедія сталася у суботу, 24 грудня. У пресслужбі ГУ ДСНС України в Запорізькій області не повідомили деталей смертельної аварії.
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Аварія сталася напередодні Різдва
Рятувальники Запорізької області висловили співчуття та розділяємо біль втрати з сім'ями і друзями загиблих.
Для всіх нас – це велика трагедія і непоправна втрата, яку неможливо прийняти. У нашій пам'яті вони назавжди залишаться добрими людьми, надійними колегами, справжніми професіоналами своєї справи, відданими службі і колективу. Нехай добрий світлий спомин про них живе в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує їм вічне життя та спокій,
– йдеться у повідомленні.
На Херсонщині загинуло троє рятувальників
- Напередодні Різдва ще одна трагедія сталася у Херсонській області. Там загинуло троє житомирських рятувальників під час розмінування території.
- Сергій Курінний, Дмитро Краснощоков та Олексій Сич служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України у Житомирській області
- Усі троє підірвалися на ворожій міні. Фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту Олексій Сич від отриманих травм помер дорогою до лікарні.