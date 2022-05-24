Запорізький титано-магнієвий комбінат, який належав Фірташу, повернули у власність держави

Олігарх Дмитро Фірташ залишився без одного зі своїх активів. Запорізький титано-магнієвий комбінат рішенням суду став власністю держави.

Судова епопея у справі Запорізького титано-магнієвого комбінату завершилося. Щоправда, не так, як хотілося б підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу.

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Комбінат повернувся у власність держави

Верховний суд залишив рішення попередніх інстанцій щодо повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у власність держави без змін. Таким чином, підприємство остаточно перемістилося зі списків активів олігарха Дмитра Фірташа до списків державних підприємств.

Таким чином суд погодився з доводами прокурора та представника Фонду державного майна України, як позивача, що були наведені у ході судового розгляду, і відмовив у задоволенні касаційної скарги компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед",

– йдеться у рішенні суду від 23 травня.

Завдяки рішенню суду майновий комплекс комбінату повернено у державну власність цілком та безповоротно.

Представники Дмитра Фірташа двічі намагалися оскаржувати рішення суду про повернення комбінату у власність держави, але успіху не мали – олігарх втратив один зі своїх активів.

Нагадаємо, на початку війни Дмитро Фірташ просив дозволити йому поїхати в Україну, щоб стати на захист своєї держави. Зараз він перебуває в Австрії, де намагається оскаржити запит США на його екстрадицію.

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За словами речника Міноборони України Олександра Мотузяника, зараз триває найбільш "гаряча" фаза війни Росії проти України. Окупанти зазнали великих втрат, тому зосередили усі свої сили на окупації Донецької та Луганської областей. Ворог залучив великі сили для того, щоб вийти на їхні адміністративні межі.

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