Запорізький "Мотор" завоював свій п'ятий Кубок України з гандболу
Мотор" вчетверте поспіль переграв ЗТР у фіналі Кубка України з гандболу.
Про це повідомляє XSport.
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Запорізькому "Мотору" буде куди складати золоті медалі чемпіонів України. Гегемони українського гандболу завоювали черговий, свій уже п’ятий національний Кубок.
У фінальному матчі "Мотор" за усіма законами кубкового жанру зустрівся із земляками із ЗТР уже вп’яте поспіль. І як у трьох попередніх фіналах не відчув суттєву опору з боку принципового суперника: 31 –36.
Джерело: 24 Канал
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