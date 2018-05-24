01:24
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
25°C 14°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ НОВИНИ ЧЕРКАС ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ НОВИНИ ЧЕРКАС ОЛЕГ СЕНЦОВ

Запорізький "Мотор" завоював свій п'ятий Кубок України з гандболу

16 Читать новость на русском

Мотор" вчетверте поспіль переграв ЗТР у фіналі Кубка України з гандболу.

Про це повідомляє XSport.

Читайте також: Ярослав Ракицький покинув Збірну України: хто замінить футболіста

Запорізькому "Мотору" буде куди складати золоті медалі чемпіонів України. Гегемони українського гандболу завоювали черговий, свій уже п’ятий національний Кубок.

У фінальному матчі "Мотор" за усіма законами кубкового жанру зустрівся із земляками із ЗТР уже вп’яте поспіль. І як у трьох попередніх фіналах не відчув суттєву опору з боку принципового суперника: 31 –36.

Теги: Новини України Новини спорту Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
24 травня, 23:00 Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
Дмитро Гнап 249
Головні новини 24 травня: вбивство депутата Гури, нові дані про збиття
24 травня, 22:02 Головні новини 24 травня: вбивство депутата Гури, нові дані про збиття "Боїнга" на Донбасі
3216
Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
24 травня, 22:01 Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
Інститут Просвіти 415
24 травня, 21:06 "Партия регионов" требует уволить Уляну Супрун из-за "барыжной" вакцини
Сергій Фурса 624
Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
24 травня, 20:02 Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
Євгенія Мазур 1147
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук