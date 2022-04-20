На Запорізькому напрямку росіяни відновили наступ у бік Темирівки
20 квітня 2022 , 19:05Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
На Запоріжжі ворог відновив наступальні дії. Окупаційні війська рухаються у напрямку населеного пункту Темирівка.
У Генштабі ЗСУ кажуть, що наступальні дії росіяни здійснюють за підтримки артилерії. Також ворожі артилерійські підрозділи активно діяли на Південнобузькому напрямку.
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Ворожі артилеристи вели вогонь по позиціях наших підрозділів
Російські військові обстрілювали позиції наших підрозділів. Окрім того, працювала і російська авіація – над вогневим ураженням певних об'єктів. Росіяни продовжували штурмові дії у напрямку Олександрівки, проте успіху вони не мали.
Основні зусилля росіян – у Східній операційній зоні
У Генштабі ЗСУ підтвердили, що вороги продовжують наступ у Східній операційній зоні. Мета Москви залишається тією самою – встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Противник посилено використовує авіацію та активно проводить повітряну розвідку. При цьому удари завдають і по цивільних об'єктах, і по житловому сектору.
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