Запрацював Національний координаційний гуманітарний штаб при Кабміні

25 лютого 2022 , 22:58
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Джерело:

фейсбук Кабінету Міністрів України

При Кабміні запрацював Національний координаційний гуманітарний штаб. Штаб працюватиме під головуванням Ольги Стефанішиної.

Центр діятиме для забезпечення національної безпеки та оборони у зв'язку з масштабним наступом Росії проти України. 

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Завдання штабу – максимально консолідувати можливості бізнесу та міжнародних партнерів для забезпечення потреб України у гуманітарній та технічній допомозі в умовах воєнного стану.

Штаб працюватиме в режимі 24/7, координуватиме роботу війсково-цивільних адміністрацій за такими напрямами:

  • медична допомога;
  • соціальний захист;
  • задоволення продовольчих потреб;
  • розміщення осіб, які вимушені були покинути свої домівки через бойові дії.
Партнери допомагають Україні. Зокрема, 25 лютого наша держава отримала нову військову допомогу з Польщі – цілу колону з боєприпасами. 
 
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Автор: Христина Кобак