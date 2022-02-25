Запрацював Національний координаційний гуманітарний штаб при Кабміні

Завдання штабу – максимально консолідувати можливості бізнесу та міжнародних партнерів для забезпечення потреб України у гуманітарній та технічній допомозі в умовах воєнного стану.

Штаб працюватиме в режимі 24/7, координуватиме роботу війсково-цивільних адміністрацій за такими напрямами:

медична допомога;

соціальний захист;

задоволення продовольчих потреб;

розміщення осіб, які вимушені були покинути свої домівки через бойові дії.

Партнери допомагають Україні. Зокрема, 25 лютого наша держава отримала нову військову допомогу з Польщі – цілу колону з боєприпасами.