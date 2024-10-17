"Це ніякі не "червоні лінії": Зеленський закликав надати Україні запрошення до НАТО

Зеленський заявив, що запрошення в НАТО є превентивним кроком. Альянс не повинен боятися перетнути "червоні лінії", адже світ повинен вміти реагувати на агресорів, що намагаються підірвати міжнародне право.

Президент Зеленський виступив у Європейській раді та закликав західних партнерів не на словах, а на діях запросити Україну до НАТО, передає 24 Канал.

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Для чого Україні запрошення до НАТО

Україна може повноцінно вступити у НАТО лише після війни. Втім, Зеленський вважає, що запрошення в Альянс посилить Україну, дозволить швидше досягти справедливого миру дипломатичним шляхом.

Слова повинні йти разом з діями. Запрошення України в НАТО – це ніякі не "червоні лінії". І які "червоні лінії" – з вбивцею?,

– заявив Зеленський.

Запрошення до Альянсу, на його думку, це не втягування НАТО у війну, а превентивний крок.

Показати, що не Путін змінює курс всього світу, а навпаки весь світ готовий змінювати того чи іншого агресора, який починає жити поза світових правил,

– зазначив президент.

Нагадаємо, запрошення до НАТО є частиною Плану перемоги, що представив Володимир Зеленський. Це повинно показати Росії невідступність західних партнерів у підтримці західного курсу України. У НАТО, втім, поки не говорять про такий крок у короткостроковій перспективі.