Україна хоче отримати запрошення від НАТО, поки Байден ще президент, – посол

Україна вже довго говорить про отримання запрошення до Альянсу. Посол України при НАТО пояснила, з чим це пов'язано.

Пані посол України при НАТО Наталія Галібаренко сказала, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як Джо Байден залишить пост президента США. Вона пояснила, що це могло б слугувати політичним сигналом.

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Це частина Плану перемоги

Галібаренко зазначила, що ідея й полягає в тому, що надання Україні запрошення зараз є політичним сигналом.

Ми щиро віримо, що це може бути частиною спадщини нинішньої американської адміністрації,

– додала вона.

Під час представлення Плану перемоги у Верховній Раді Володимир Зеленський сказав, що розглядає це запрошення, як частину Плану перемоги.

Дипломатка переконана, що це запрошення усуне "яблуко розбрату" між Україною та Росією, адже саме потенційне членство України в НАТО Росія використовувала, щоб виправдати війну. Україна своєю чергою наполягала на тому, що їй необхідно приєднатися до Альянсу, щоб захиститися від будь-якої майбутньої російської агресії.

Запрошення до НАТО покаже Росії, що більше не можна підіймати ставки на цю тему.