Шольц чітко відповів, чи підтримує ідею запросити Україну в НАТО

План перемоги Зеленського передбачає запрошення України в НАТО вже зараз. Це могло б значно посилити політичну позицію Києва. Втім, аби ухвалити таке рішення усі члени Альянсу мають висловити свою згоду.

В Офісі президента у коментарі 24 Каналу наголосили, що для запрошення України в НАТО не потрібна згода усіх країн, головне переконати США і Німеччину. А це завдання не з легких. Так, в інтерв'ю ZDF із категоричою заявою виступив Олаф Шольц.

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"Я не зміню своєї позиції"

За словами німецького канцлера, наразі немає необхідності ухвалювати рішення щодо запрошення України до НАТО. Він наголосив, що важливо усвідомлювати: "країна, яка воює, не може стати членом НАТО". Шольц підкреслив, що всі це добре знають, і тут не має бути суперечок. Також канцлер додав, що у НАТО запрошення зазвичай пов’язують із членством досить швидко.

Очільник німецького уряду заявив, що між союзниками ведуться розмови щодо гарантій безпеки уже в післявоєнній ситуації.

Шольц вкотре застеріг від того, аби не будити у Росії звіра. Він нагадав, що Москва зламала розуміння того, що кордони не можна переміщати силою. Тому потрібні зважені дії, які, з одного боку, гарантують підтримку Україні, а з іншого — щоб це не перетворилося на війну між Росією та НАТО. "Це те, що я чітко розумію, і я не зміню своєї позиції", – сказав політик.

До слова, нещодавно президент США відвідав Берлін, де разом із трьома європейськими лідерами обговорив питання продовження допомоги Україні.